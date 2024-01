Reprodução/Instagram Mel Maia exibe antes e depois do corpo ao lado da personal; veja fotos

Mel Maia aproveitou o pós-treino para mostrar o resultado dos treinos ao lado da personal trainer Carol Vaz. A profissional publicou um vídeo e mostrou o antes e depois da atriz com a rotina de exercícios.

A artista apareceu de biquíni para exibir o corpo sarado. "Para ter resultado de verdade tem que ter treino de verdade! Assista essa sequência de antes e depois. É ver para crer", escreveu a personal na legenda.





Carol também é responsável pelos treinos de Jojo Todynho, Pocah, Lexa, Viviane Araújo e outras famosas.

Recentemente, Mel Maia usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira (18) para explicar aos seguidores que havia passado mal durante alguns treinos intensos que ela realizava na praia, exposta ao sol.

A artista expôs que acabou vomitando depois de terminar as sequências de exercícios físicos. “Mais um vômito pós-treino para a conta”, escreveu ela.

