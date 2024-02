Reprodução/Instagram - 17.02.2024 Mel Maia passa perrengue em viagem com o namorado e desabafa









Mel Maia relatou um perrengue inusitado durante a viagem que fez pela Europa. A atriz revelou que foi barrada e quase não conseguiu entrar em Portugal nesta sexta-feira. Isso porque a imigração do país não aceitou o fato dela não ter a passagem de volta para o Brasil comprada na hora em que ela chegou à cidade do Porto, depois de viajar com o namorado para o Marrocos.

"Eu vou contar pra vocês o que aconteceu hoje, que eu quase não consegui entrar em Portugal. O voo de volta de Marrocos até Porto, durou 1h40, o pior voo da minha vida, senti pressão no olho, fiquei com os ouvidos tapados, achei que ia desmaiar.", contou a atriz.







Mas o perrengue não tinha acabado ainda, Mel Maia foi barrada na imigração do país.

"Fomos para a imigração e o moço disse: "Cadê sua passagem de volta?" E eu: "Ainda não comprei porque não sei se vou dia 25, 26, 27, 28". Aí ele falou: "Não vai entrar, querida". E eu falei: "Vou sim, se quiser, compro minha passagem agora na sua frente. E ele: Então vai pra lá, senta e compra a passagem". Sentei e fui lá comprar minhas passagens. Foram R$ 10 mil reais", disse a atriz, que viaja de classe executiva.





Mesmo depois de comprar a passagem, ela, que havia chegado no país, originalmente por Lisboa, continuou sem conseguir entrar. O motivo? A desconfiança do policial.

"'Mas tem certeza que não te fizeram essas perguntas quando passou por Lisboa? Porque é obrigatório'. E ele com meu passaporte na mão! Chegou outro policial e perguntou se eu não tinha querido curtir o carnaval no Brasil. E eu: 'Ai, já fui pra 500 mil blocos, já fui pro sambódromo, adoro, mas quis passar aqui com meu namorado'. E ele: Mas é que você tem não sei quantos carimbos, não quer ficar aqui não? E eu: Não moço, eu juro que vou voltar, minha vida tá lá no Brasil. E ele não quis devolver meu passaporte", contou a atriz.

Por fim, o namorado da atriz, que é português, se responsabilizou por Mel. "Ele não gostou de mim, não queria me deixar passar de jeito nenhum", disse ela.

