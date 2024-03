Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Thiaguinho completou 41 anos





Thiaguinho completou 41 anos nesta segunda-feira (11) e celebrou a data ao lado de amigos e familiares. Em uma comemoração intimista, o cantor recebeu amigos como o ex-BBB Rodriguinho e a ex-esposa, Fernanda Souza.





O artista e a apresentadora foram casados entre 2015 e 2019. Os dois seguem amigos desde a separação. Atualmente, Fernanda namora Eduarda Porto e Thiaguinho vive um relacionamento com Carol Peixinho.

Carol, ex-participante do "BBB 19", também estava na festa e posou em uma foto com o companheiro. O casal também aparece junto em um clique com Rodriguinho e Bruna Amaral, esposa do cantor.

"Hoje é meu dia de comemorar a vida. E de comemorar a sorte que tenho de viver essa vida que vivo. Rodeado de amor e carinho por todos vocês [...] Beijo gigante para esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo", afirmou o aniversariante na legenda da postagem no Instagram.





