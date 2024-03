Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Ana Maria Braga conta que deu selinho em Spike Lee e 'gastou' o inglês para fazer pedido ao cineasta





Ana Maria Braga matou a curiosidade dos fãs sobre o encontro que teve com Spike Lee, durante um jogo da NBA, em Nova York. De volta à apresentação do Mais Você nesta segunda-feira (11) após um mês de férias nos Estados Unidos, a apresentadora contou o que conversou com o cineasta e disse que não economizou no inglês para fazer um pedido a ele. Até um selinho ela revelou ter dado no artista.

Ana contou que esteve no Madison Square Garde na última quinta-feira (7) e assistiu ao jogo do New York Knicks, que enfrentava o Atlanta. "Tive a honra de bater um papo com um dos mais importantes e premiados cineastas do mundo. Nunca esperava encontrar esse cara lá", começou Ana Maria.





A apresentadora pediu que mostrassem o vídeo do momento em que ela tentava, de todas as formas, que Spike Lee falasse o nome do programa e mandasse um recado ao público do matinal.





"Deu um trabalho danado explicar para o Spike Lee que era para falar 'Mais Você', só para mandar um beijo para todos vocês. Eu falava para ele: 'Mais Você' e ele falava: 'What? (O quê?). Eu falava assim: 'More You'", disse ela, contando que falou "more you" para que ele entendesse que era o nome da atração.

Outro momento que chamou a atenção do Louro Mané foi a despedida entre Ana Maria e o cineasta, que fez relembrou ainda a época em que esteve no Brasil, em 1995, para a gravação do clipe de Michael Jackson, "The Don't Care About Us", no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, e no Pelourinho, em Salvador.

"Spike Lee safadinho! Louco para ganhar um selinho da Ana Maria que eu tô ligado!", observou o papagaio.





"Foi tão bonitinho ele lembrando do tempo que ele veio aqui com o Michael Jackson... E saiu o selinho, não foi 'quase saiu um selinho'", confirmou a apresentadora.

No programa, Ana Maria ainda mostrou mais detalhes dos passeios que fez pelos Estados Unidos com a família e com o namorado, Fábio Arruda.

