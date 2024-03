Reprodução Instagram - 11.3.2024 Samara Felippo fez tatuagem para homenagear filhas

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais para comentar temas relacionados à maternidade e à romantização do "sacrifício materno" e aproveitou para mostrar uma tatuagem que ela fez nas costas em homenagem as filhas.

Reprodução Instagram - 11.3.2024 Veja a tatuagem de Samara Felippo





Samara é mãe das jovens Alícia, de 14 anos, e Lara, de 10. Ambas são fruto da antiga relação da artista com o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa. O ex-casal se separou em 2013.





O desenho escolhido para homenagear as filhas foi a figura de uma mulher acompanhada de duas meninas. A região que Felippo escolheu para a tatuagem foi abaixo do pescoço, centralizada entre os ombros.





Conhecida pela trajetória no teatro, na televisão e no cinema, a atriz emplacou dois trabalhos recentemente. Ela fez uma participação especial em "Vai na Fé", como a personagem Vera Caldas . Além da novela, Samara esteve no elenco de "Fazendo Meu Filme" como a mãe da protagonista Fani (Bela Fernandes).

