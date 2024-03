Reprodução/Instagram - 11.03.2024 A atriz relatou algumas dificuldades que passou durante gravidez





Sthefany Brito contou na manhã desta segunda (11) as dificuldades que passou com o início da segunda gravidez. A atriz revelou no último domingo (10) nas redes sociais e desabafou acerca do ocorrido.

""Depois de um ano muito difícil pra minha família, de muitas provações [...] Mas a gente tá muito feliz, esse bebê foi muito desejado, muito esperado. Cerejinha do bolo da nossa família. Eu não poderia estar mais feliz e mais chorona", falou ela aos prantos.





"Não estava mais conseguindo sair e disfarçar [...] Vamos ter outro meninão aí pela frente", revelou Sthefany Brito, que está gravida de Igor Raschkovsky, com quem ela possui um filho, Antonio Enrico, de 3 anos.

Quando anunciou a gravidez, Sthefany Brito se emocionou. "E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos", disse ela.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: