O casal se conheceu no BBB 18 e está junto até hoje

A influenciadora Paula Amorim anunciou nesta tarde (11) a segunda gravidez, fruto do relacionamento dela com Breno Simões. Os dois foram participantes do BBB 18, quando se conheceram e começaram a se relacionar.



"A comemoração esse ano está ainda mais especial! Nossa família cresceu e eu nem sei explicar como estou feliz!", escreveu ela no X, antigo Twitter. Nos comentários da postagem, os fãs do casal adoraram a notícia.

"Amo vocês", elogiou um seguidor. "Que notícia mais linda", enalteceu um segundo. "Muito feliz por vocês e já morrendo de amores por esse novo bebê", disse um terceiro.







Paula Amorim e Breno Simões estão juntos há 6 anos e possuem um filho juntos: Theo, de 2 anos.

