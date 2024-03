Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Artista postou fotos sensuais nesta segunda (11)





Marina Sena postou um álbum de fotos na tarde desta segunda (11) e chamou atenção ao aparecer com o umbigo tampado em um dos registros. "Quando você está se movendo no positivo, seu destino é a estrela mais brilhante", elogiou uma artista.





"Tampou o umbigo pra evitar inveja?", perguntou um seguidor. "Tão perfeita ", elogiou a apresentadora Giovanna Ewbank. "A maior que nós temos!", opinou um terceiro. "A diva do Brasil", enalteceu um quarto.





Recentemente, Marina Sena se envolveu em uma polêmica com Vivi Vanderley, ex do dançarino Juliano Floss. Em 2023, os três viajaram com a cantora Anitta e formaram uma amizade após isso.

No início deste ano, Vanderley e Floss terminaram o relacionamento em maus lençóis. Em fevereiro de 2024, Vivi e Marina Sena pararam de se seguir nas redes sociais e levantaram rumores de uma possível rixa entre as duas, devido à amizade da dona do hit "Por Supuesto" com o dançarino.

No entanto, ambas as artistas negaram a desavença, mesmo que não tenham voltado a se seguir.

