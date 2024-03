Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Mariana Goldfarb posa de topless e arranca elogios





Mariana Goldfarb abriu um álbum de fotos nesta segunda (11), em que compartilhou vários cliques do seu rolo de câmera. Dentre as imagens, a modelo apareceu posando apenas de calcinha enquanto tampava os seios com a mão.

"Rolo de câmera", escreveu ela na legenda da postagem.

Além disso, a modelo também compartilhou registros na praia e no meio da natureza.





Nos comentários, a influenciadora ganhou vários elogios: "Maravilhosa", escreveu um fã. "Que mulher linda fala sério", disse outra. "Gatona, maravilhosa, belíssima", afirmou ainda um terceiro.

