O artista é um dos integrantes da edição da Dança dos Famosos





O cantor MC Daniel fez uma brincadeira com a participação do artista no quadro Dança dos Famosos do programa "Domingão com Huck", que estreou no último domingo (10). Ao lado de Fábio Nunes, bailarino de show do funkeiro, o ex namorado de Mel Maia o agradeceu por ter ensinado o artista a dançar.

"Você foi a primeira pessoa que me incentivou a dançar. Não vou mentir para ninguém, não, vai para o Rio de Janeiro comigo porque vou ficar repassando a coreografia com ele porque quero ganhar esse programa", falou MC Daniel.





O artista faz parte do elenco do Dança dos Famosos deste ano. Além dele, Amaury Lorenzo, Bárbara Coelho, Barbara Reis, Enrique Diaz, Gabriela Prioli, Henri Castelli, Juliano Floss, Klara Castanho, Lexa, Lucy Alves, Matheus Fernandes, Micael Borges, Samuel de Assis e Talitha Morete.





No último domingo (10), iniciou a mais nova temporada do quadro. O elenco foi dividido em 4 grupos e o tema musical do primeiro episódio foi o ritmo charme. MC Daniel viralizou ao se emocionar com um vídeo que recebeu dos avós.

