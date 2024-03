Reprodução Marrone é processado por dever R$ 70 mil ao colégio de luxo da filha

O cantor Marrone, dupla de Bruno, e a ex-mulher Natália Portes estão sendo citados judicialmente por deverem várias mensalidades da escola da filha. Sem correções e juros, o valor devido chega a aproximadamente R$ 70 mil.

Escola bilíngue da elite goiana, a instituição entrou na Justiça para cobrar um montante referente as mensalidades do período de 2022 e 2023 que ficaram pendentes. A dívida com o colégio atinge R$ 69.809,68. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a instituição de ensino, houve diversas tentativas de cobrança de forma amigável sem envolver o judiciário. No entanto, o contato com o cantor e a ex-mulher fracassou.

O processo foi deferido em fevereiro, dando um prazo de apenas três dias para que Marrone e Natália quitassem a dívida de R$ 70 mil. A pena por descumprimento colocaria o patrimônio do ex-casal na mira a partir de penhora imediata dos bens para reaver o valor integral da dívida.

Essa não é a primeira vez o sertanejo Marrone enfrenta imbróglios financeiros. Em 2020, ele possuia R$ 520 mil em pendências financeiras, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa.

Na mesma época, ele foi processado pelo ex-sócio de uma churrascaria no valor de R$ 1,5 milhão. O jatinho modelo 550 Bravo, fabricado em 2003, foi penhorado para quitar parte das dívidas.