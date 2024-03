Reprodução/Instagram - 11.03.2024 A neta da cantora Gretchen rebateu as críticas que sofreu por dançar estando grávida





Bia Miranda, vice-campeã de " A Fazenda 14 ", postou um vídeo sensualizando ao comemorar os seis meses da gestação do primeiro filho, Kaleb, fruto do relacionamento da influencer com o músico Rafael Buarque.



"'Grávida não pode dançar, falta de respeito, é feio grávida dançando'. Eu me importando muito com a opinião alheia. 6 meses do Kaleb", escreveu na legenda do vídeo em que aparece dançando.





Nos comentários da publicação, os seguidores da influenciadora digital se divertiram com o registro. "Tá grávida não tá doente não. O povo mimizento. Dança sim", encorajou uma fã. "É bom que Kaleb já nasce no pique", elogiou uma segunda.

"Ela já era linda, tá mais linda ainda gravidinha", elogiou uma terceira. "Tem que aproveitar msm porque dps q o bebê nascer a gente não tempo nem pra escovar os dentes", avaliou uma quarta.





Bia Miranda é filha da influenciadora Jenny Miranda e neta da cantora Gretchen. Em 2022, ela participou do reality "A Fazenda 14", no qual foi vice-campeã, perdendo para Bárbara Borges.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: