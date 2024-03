Reprodução/Globo - 28.02.2024 BBB 24: Yasmin diz ter medo da reação caso volte do Paredão: ‘Surtada’

Em conversa com Pitel, Yasmin comentou a possível reação que terá caso volte do Paredão na noite de terça-feira (12). As sisters também ironizaram a decisão de Beatriz de indicar a modelo à berlinda.

Ao indicar Yasmin, a vendedora disse que foi um ato de defesa e afirmou que a decisão foi tomada após os últimos posicionamentos da loira dentro da casa. "Eu não esperava isso dela porque a gente era próxima", disse Yasmin.

"Eu nunca tive muita paciência. E eu gostei da parte que ela mente que sempre gostou de mim, foi muito bonitinho", reclamou a filha de Luiza Brunet. "Como modo de me defender? E ela nunca foi atacada pela Yasmin. Que trabalho forte é esse que ele [Davi] tá fazendo na cabeça dela? Achei manipulada", comentou Pitel.

"O exterminador de camarotes. Tenho até medo de voltar, sendo bem sincera. Tenho até medo de voltar, porque vou dar uma surtada", afirmou Yasmin. A atriz completou falando que não lida bem com a situação: “Mais fácil eu perder a linha, tenho medo".

