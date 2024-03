Rodrigo Belentani/SBT - 10.03.2024 Raul Gil disse que é a favor da união homoafetiva





Raul Gil afirmou que é a favor da união homoafetiva, durante o programa no SBT, neste sábado (9). A declaração foi feita em uma conversa com a apresentadora Regina Volpato e repercutiu nas redes sociais desde então.





A união homoafetiva foi mencionada após Daniela Mercury ser citada em uma dinâmica do programa e Regina elogiar a cantora. A artista é casada com Malu Verçosa desde 2013.



"Eu sou a favor do casamento de mulher com mulher e homem com homem. É paixão, é gostar, viver bem e feliz", afirmou, enquanto a apresentadora concordava. Raul ainda mencionou a adoção realizada por casais do mesmo sexo.

"Principalmente, às vezes, um casal de homens. Eles adotam uma criança, tratam com maior carinho, entrega a vida para essa criança. Acho que isso não tem problema nenhum", comentou. A declaração fez com que o apresentador ficasse entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, neste domingo (10).

Veja aqui o vídeo do momento em que Raul Gil ao lado de Regina Volpato diz ser a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo: #ProgramaRaulGil pic.twitter.com/YAz7a078qQ — Léo Goes (@euleogoes) March 10, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: