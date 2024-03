Reprodução/Instagram - 10.03.2024 Jojo Todynho posou com fuzil nas redes sociais





Jojo Todynho posou com um fuzil e compartilhou fotos do momento nas redes sociais, neste sábado (9). A cantora e estudante de Direito comentou os cliques com a sugestão de que pretende se tornar uma delegada de polícia.





"Dia de curso. Essa futura delegada vai dar trabalho na pista", escreveu no Instagram. Jojo participou de uma aula em um centro de treinamento em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Administradores do local comentaram a visita da cantora e a descreveram como uma "amiga casca-grossa e alto astral". Em outra foto compartilhada por Jojo, ela aparece segurando o fuzil ao lado de um homem, que também está com uma arma.





Jojo Todynho ingressou na faculdade de Direito em 2023. Em janeiro deste ano, a cantora comemorou que conseguiu a primeira vaga em um estágio na área.

