Reprodução/Instagram - 10.03.2024 Jaquelline Grohalski e Lucas Souza terminam namoro; romance começou em 'A Fazenda 15'





Jaquelline Grohalski e Lucas Souza anunciaram o fim do namoro neste domingo (10). Os influenciadores iniciaram o romance durante a participação em "A Fazenda 15", em 2023, e viviam o relacionamento há quatro meses.





Jaquelline compartilhou um comunicado sobre o término no X, antigo Twitter. "Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor", inciou.





"Só que nem todo amor basta para vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vocês que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor. Amo vocês", completou.

Oiii meus jallus 🐚

Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era.

Esse sentimento com os dias virou AMOR e ainda é AMOR. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade.

É com esse amor… — Jaquelline 🌸 (@JaqueGrohalski) March 10, 2024





Lucas não fez um posicionamento junto com a declaração de Jaquelline. Ambos continuam com postagens de fotos juntos nas redes sociais, dos registros do cotidiano a uma viagem recente que eles fizeram para Paris, na França. No X, a campeã de "A Fazenda 15" ainda celebrou os quatro meses de namoro neste sábado (9).

