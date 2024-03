Reprodução/Instagram - 08.03.2024 "Família É Tudo" é a primeira novela da influenciadora





Rafa Kalimann publicou, nesta sexta (08), um vídeo do momento em que aparece pela primeira vez na novela "Família É Tudo". "Que sorte a minha ter minha família e amigos que vibram tanto pelos meus sonhos! 'Familia é Tudo' (literalmente)", escreveu ela na legenda.

No registro, os familiares da influenciadora estão assistindo à estreia dela na obra. Ao fim do vídeo, Kalimann se emocionou com os aplausos dos parentes devido ao novo trabalho.





Criada por Daniel Ortiz, no folhetim das sete, a influenciadora vive a vilã Jéssica, ex melhor amiga de Electra, interpretada pela atriz Juliana Paiva. Esse é o primeiro papel de Rafa Kalimann nas novelas da Globo .



Após ser vice-campeã do BBB 20, a ex do ator José Loreto ganhou um programa que foi para o Globoplay: "Casa Kalimann". No entanto, o projeto não vingou e foi cancelado no mesmo ano em que estreou, em 2021.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: