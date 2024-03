Reprodução/Instagram - 08.03.2024 Morre Tamilis Dorea, filha do cantor Tatau





O cantor baiano Tatau, de 55 anos, revelou a morte da filha, Tamiris Dorea, nesta sexta-feira (8). Nas redes sociais, o artista, que é ex-vocalista da banda Ara Ketu, publicou uma foto em família e lamentou o ocorrido por meio de uma homenagem.

"São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor", começou o cantor, que ainda lembrou a personalidade da filha.





















"Tamilis, sempre foi uma garota/mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura, era cativante! Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe, ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor", finalizou.

Nos comentários, amigos e seguidores desejaram força ao artista. "Meu mestre, luz! Se sinta abraçado com carinho e afeto", escreveu o ator Evaldo Macarrão. "Que Deus fortaleça vc e toda família. Meus sentimentos", desejou Xanddy Hamonia. "@tatauoficial Querido, Deus conforte você e toda sua família!", escreveu Gilmelândia.

Tamilis tratava um câncer, Linfoma de Hodgkin, desde o ano passado. Até o momento, a causa da morte não foi confirmada.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: