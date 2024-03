Reprodução/Instagram - 08.03.2024 Giovanna Lancellotti revela perrengue em viagem para Espanha





Giovanna Lancellotti desabafou com os seguidores e revelou que por um perrengue daqueles na Espanha. Nesta sexta-feira (8), a atriz caminhava tranquilamente por Madrid e se deparou com o recapeamento de uma rua. Ela tentou passar pela obra, mas acabou afundando o pé no asfalto ainda molhado.

"O dia de hoje começou diferente. Estão asfaltando a rua aqui, e eu, uma gênia, achei que estava seco. Não estava, claro! Enfiei meu pé, entrou asfalto na minha bota inteira, só que eu tinha que correr para tirar, porque se endurecesse acabou, viraria rua! Meu pé viraria rua! Mas deu tudo certo", relatou Giovanna nos stories.





Com o auxílio de um homem, que lavou a bota com uma mangueira, Giovanna conseguiu retirar parte do asfalto preso no calçado, porém ele permaneceu com a coloração acinzentada da rua.





Nas redes sociais, ela ainda compartilhou a conversa com um dos funcionários da obra, que a alertou para o endurecimento da massa asfáltica na bota, e a correria para retirar a sujeira imediatamente.

Essa não foi a primeira vez que a atriz passou por "perrengues chiques" pela Europa. Há dois anos, ela precisou engessar o braço após ter se machucado enquanto praticava snowboard em uma pista de neve na França.

