Reprodução/Instagram - 08.03.2024 A primogênita da família Kardashian explicou o termo em entrevista





A empresária Kourtney Kardashian revelou em entrevista que se considera uma pessoa "autossexual". No bate papo com Casey Tanner, escritor e fundador do QueerSexTherapy, ela detalhou um pouco mais o assunto.

"Você é autossexual?", perguntou o escritor. "A resposta curta é sim, provavelmente. Na verdade, todos nós somos, pelo menos um pouco", iniciou a Kardashian. De acordo com ela, a autossexualidade é o prazer consigo mesmo.





"É uma característica em que alguém fica excitado ao se envolver em seu próprio erotismo. Um excelente exemplo disso são simplesmente as mulheres em geral. Embora possa não ser verdade para todos, geralmente nos sentimos mais sexuais e excitados quando nos sentimos sexy. Mas não se trata apenas das mulheres", explicou.

Depois do relato, Casey Tanner ainda acrescentou mais informações em relação ao termo. "A autossexualidade pode ir além do comportamento sexual [masturbação] e incluir sentir saudade ou desejo por si mesmo. Também pode ser a capacidade de se excitar olhando, visualizando, tocando ou cheirando a si mesmo", esclareceu.

Para ela, a condição também tem a ver com o autocuidado. " Pode significar fazer o cabelo e a maquiagem para que você se sinta bem e excitada, mesmo quando você está em um relacionamento monogâmico de longo prazo e a outra parte quase não perceba", contou. "Somos seres sensuais, portanto, depender da nossa própria sensualidade, em vez de depender apenas dos outros para nos excitar, tem um poder profundo", opinou a socialite.

Ao fim, ela mandou um recado para aqueles que identificam com a autossexualidade. "Onde quer que você esteja no espectro da autossexualidade, nada disso está errado. Divirta-se, literalmente", apoiou ela.



Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente: