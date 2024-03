Reprodução: 08.03.2024 Vitinho Imperador e MC PH lançam ''Tattoo de Foguinho'', parceria que mistura trap funk e forró





Os cantores Vitinho Imperador e Mc PH lançaram, na última quinta (7), a faixa ''Tattoo de Foguinho", primeira colaboração entre os artistas.



A faixa faz parte do DVD "Ao Vivo com Imperador", gravado no início deste ano. Com a sonoridade marcada pelo trap funk e o forró, o clipe da parceira foi lançado na manhã desta sexta (8).

Vitinho Imperador se tornou conhecido nacionalmente com a música "Volta Rapariga", que possui mais de 79 milhões de visualizações no Youtube. Em 2022m com a música"Tapa Tapa Sentadão", o cantor viralizou no TikTok.

MC PH é o nome do momento: com a faixa "Let's Go 4", lançada em 2023, o artista está nas melhores posições das principais paradas musicais do Brasil. A colaboração possui diversos cantores do funk, como MC Jon Ruan e Mc Davi e já possui mais de 220 milhões de streams no Spotify.

