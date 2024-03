Reprodução/Instagram - 09.02.2024 Fabiana Justus volta a se exercitar: ‘Me sentindo bem’

Nesta sexta-feira (8), Fabiana Justus compartilhou com os seguidores do Instagram que voltou a praticar exercícios físicos. A empresária está tratando uma leucemia e, por isso, está se exercitando em casa.

"Me sentindo bem para fazer exercícios. Meus médicos falaram que é muito importante para preparar para a próxima etapa. Manter músculo, massa magra, ajuda muito", escreveu.

Há pouco tempo, Fabiana explicou o porquê precisa ficar em isolamento: "As químio tem que ser internada. Como já comentei, elas zeram a imunidade e seria um risco muito grande fazer e voltar para casa. Tem que esperar o corpo reagir na recuperação, se não fica muito suscetível a vírus e bactérias. Inclusive, no hospital já existe esse risco. Também tem que repor sangue e plaquetas a todo momento".

Por conta do isolamento, a filha de Roberto Justus precisa passar períodos de tempo longe dos filhos, Chiara e Sienna, de 5 anos, e Luigi, de três meses. Ela afirmou que esta é a pior parte do tratamento. "Ficar longe deles é muito cruel. Em alguns momentos, meus médicos permitiram visitas, e eram essas visitas que me davam todo gás que precisava para encarar tudo. Sei que terei mais internações e provavelmente serão longas também, não posso pensar muito se não começo a sofrer", desabafou.

