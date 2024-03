Reprodução Instagram - 8.3.2024 Luciano Huck e MC Daniel

Participante da nova temporada do "Dança dos Famosos", quadro da atração dominical "Domingão com Huck", MC Daniel surpreendeu os fãs ao contar o local em que está trabalhando para fazer o próximo álbum: a mansão dos apresentadores Luciano Huck e Angélica.







"Nesses três meses morando no Rio, recebi o convite para fazer meu álbum na casa da família Huck. Vem hit por aí", anunciou ele, através dos stories do Instagram. A apróximação com Huck vem em meio a participação de MC Daniel no programa apresentado por Luciano na Globo.





O ex-namorado de Mel Maia ainda parabenizou Joaquim Huck, que completa 19 anos de idade nesta sexta-feira (8). "Feliz aniversário, irmãozinho, você é um moleque do bem. Que Deus te guarde e guie seus caminhos", escreveu o cantor.





MC Daniel ainda contou que estava em uma sala de cinema da mansão da família Huck. "Com todo respeito, eu venci na vida. Aniversário de Joaquim Huck, filho de Luciano Huck. E estou aqui sossegado, no cinema da 'quitinete' do homem", concluiu.

