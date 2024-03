Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Isis Valverde relembra traumas de acidente de carro: 'Difícil voltar'





Isis Valverde abriu o coração e desabafou com os seguidores sobre o acidente de carro que sofreu em 2014, no Rio de Janeiro. A artista fraturou a coluna cervical. Em conversa com os seguidores, a morena contou que demorou para conseguir entrar em um veículo novamente.

“Foi muito difícil voltar a entrar em um carro. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir andar de carro. E até hoje, quando tem alguém dirigindo e a pessoa está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louca a cabeça da gente, né? Mas eu faço análise, então me ajudou bastante. Mas essa volta foi no meu tempo”, revelou.





















A atriz ainda comenta a mudança de visual. Recentemente, Isis descoloriu as sobrancelhas . “Eu sei um susto, né? Estava com a sobrancelha branca. Como é que vive assim? Ela já está começando a ficar pretinha, não sei se dá pra perceber. Eu queria ficar loira, na verdade”, disse.

Questionada sobre a personagem que mais gostou de fazer, Isis disse que não sabe escolher. “Os personagens vieram em vários momentos diferentes da minha vida. Cada um me ensinou alguma coisa, trouxe um lado diferente. Cada um tem a sua magia. Têm os níveis de dificuldade, que realmente faz diferença no personagem, mas dizer qual eu mais gostei é difícil, eu amei todos”, admitiu.

