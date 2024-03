Reprodução Instagram - 5.3.2024 Veja o antes e depois de Isis Valverde após descolorir sobrancelhas

A atriz Isis Valverde, que completou 37 anos recentemente, se tornou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (5), quando usou os stories do Instagram para mostrar que estava descolorindo os fios das sobrancelhas.







"3 horas da madrugada e a gente fazendo arte", escreveu ela como legenda da postagem. Nos registros, Isis Valverde aparece sendo maquiada e, além disso, surge com as sobrancelhas sem a tradicional cor castanha que é característica do visual dela.





Nos comentários da publicação, alguns fãs suspeitaram de que a mudança teria sido motivada por um novo trabalho de Valverde, que deixou a Rede Globo em 2022 e desde então não protagonizou mas nenhum folhetim, já que prefere se dedicar a filmes e seriados por serem projetos mais curtos.





Outra famosa que já descoloriu a sobrancelha foi a também atriz e cozinheira Isabella Scherer . A vencedora do "Masterchef Brasil: 2021", no entanto, desaprovou o resultado. “Gente, eu juro que eu quero fazer a conceitual e ficar mais uns dias [com a sobrancelha descolorida], mas não está bom, não é?”, afirmou na época.





