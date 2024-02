Reprodução/Instagram Marcus Buaiz se declara para Isis Valverde

Isis Valverde completou 37 anos de idade neste sábado (17) e recebeu uma homenagem do namorado, o empresário Marcus Buaiz. Ele se declarou na legenda do post em que compartilhou uma sequência de cliques românticos do casal no seu perfil oficial do Instagram.







"Que sorte a minha você ter cruzado o meu caminho.Te desejo tudo de melhor na vida... Saúde, Paz, Sabedoria e Alegria. Que Deus te abençoe e proteja sempre!!!", começou.





"Você é uma das pessoas mais determinadas que eu conheço, portanto nada é impossível no seu caminho", continuou a declaração.

"O que eu puder humildemente somar, estarei do seu lado para te apoiar, para te aplaudir e para tentar te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Te amo", completou.

Nos comentários, a atriz também se declarou ao amado. "Te amo. Meu amor pra vida". Isis Valverde e Marcus Buaiz estão juntos desde março de 2023.