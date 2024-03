Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Letícia Cazarré com o filho Estevão

Leticia Cazarré veio às redes sociais desabafar acerca momentos de tensão que tem vivido depois do nascimento de Estevão no último sábado (2), sexto filho da bióloga com o ator Juliano Cazarré.



"Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que Estêvão chegou, mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós", iniciou ela.





Então, ela atualizou os fãs do quadro da família. "Guilhermina está com sinais de infecção, vômitos, diarreia, baixa saturação, episódios de febre. Estamos colhendo sangue e em contato com os médicos para controlar tudo da melhor maneira possível", dividiu Cazarré acerca do estado da filha do casal, que possui uma condição rara: anomalia de Ebstein.

"Madalena está toda entupida, estou fazendo lavagem nasal e dando anti alérgico", disse ela. "Eu andando de um lado para o outro (e de um andar para o outro), então mais uma vez não tive como parar no puerpério. E estou com terçol", contou Leticia.

Além disso, a bióloga revelou que a mãe também está doente e, por isso, não consegue ajudá-la com os filhos. "Sobra muito trabalho para o papai Juliano, que ainda precisa lidar com os atrasos da obra e com as birras das outras crianças", finalizou ela. Após o desabafo, ela pediu orações para os seguidores.

