Maria Lina desabafa sobre filho com Whindersson Nunes: 'Grande dor'

Maria Lina abriu o coração e desabafou sobre o filho que teve com Whindersson Nunes, João Miguel. O bebê nasceu prematuro e morreu 30 horas após o parto. "Falar disso hoje não dói mais como antes. Mas relembra uma grande dor", escreveu ela no Instagram.

"Eu aprendi a me comunicar e a traduzir os sentimento do meu luto, de forma que muitas mulheres que também passaram por isso usam até hoje a minha voz para se expressarem. E por muito tempo, eu tinha medo de falar da minha própria história por medo do que pensariam de mim", continuou.



















"Mas no fim, o tanto de vidas de mulheres que já foram salvas pela minha história e pela minha recuperação, compensam qualquer comentário de qualquer pessoa que não faz ideia do peso que uma vivência dessas tem. Quando tudo aconteceu, eu escutei que as minhas feridas curadas seriam cura para outras pessoas", finalizou.

Em outro momento, a influenciadora compartilhou um relato de uma de suas seguidoras: "Hoje minha bebê faz um mês de falecimento. Ela também nasceu prematura e viveu por 45 dias... Comecei a seguir você pra me lembrar que tem vida após uma perda grande igual a nossa. Os dias não são fáceis. Maria, então, responde: "Há vida após. O deserto não é o destino final. É passagem."

Recentemente, Maria revelou que vai criar um canal no Youtube para falar de assuntos como esse de uma forma mais aprofundada.

