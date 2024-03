Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Jonas Sulzbach foi visto aos beijos após término com Mari Gonzalez





Jonas Sulzbach foi visto aos beijos com uma influenciadora durante o cruzeiro de Ludmilla, que começou na última segunda-feira (4). Os passageiros também notaram o ex-BBB caminhando no navio de mãos dadas com o novo affair, Layssa Souza.





Layssa é pernambucana e tem 26 anos. Ela é advogada por formação, mas trabalha como influenciadora. No Instagram, reúne 174 mil seguidores, enquanto ultrapassa os 871 mil seguidores no TikTok.

Souza produz conteúdos de humor, vídeos relacionados a atividades físicas, viagens e cotidiano. Entre os seguidores famosos que a influenciadora reúne estão os jogadores de futebol Neymar Jr e Eder Militão e os ex-BBBs Gil do Vigor e Amanda Meirelles.





Além do trabalho nas redes sociais, Layssa também já atuou como modelo, ficou em terceiro lugar no Miss Pernambuco de 2018 e foi bailarina do "Faustão na Band". Em 2023, participou de "A Grande Conquista", reality show da Record. Ela foi eliminada ainda na fase da "Vila", disputada com outros anônimos.

Jonas já havia aparecido nas redes do novo affair. Durante o Carnaval deste ano, Layssa Souza publicou um vídeo de humor em uma festa em Pernambuco, que curtiu com o ex-BBB e os influenciadores Erasmo Viãna, Bia Michelle e Carla Faria.





Layssa já namorou o TikToker Markinhos e foi apontada como suposto affair de Neymar em 2021. Em outubro de 2023, Jonas terminou o relacionamento de oito anos com a também ex-BBB Mari Gonzalez.

