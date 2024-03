Reprodução/Globo - 05.03.2024 Leidy brigou com Davi no 'BBB 24'





A participante Leidy Elin perdeu seguidores na manhã desta terça (5) após o atrito que a trancista travou com Davi no Sincerão da última segunda-feira (4). A carioca defendeu Yasmin Brunet após o brother a chamá-la de inútil, levando a uma discussão generalizada na casa.

Antes do embate, Leidy Elin possuía em cerca de 415 mil seguidores no Instagram. Com a desavença, o número da carioca caiu: a participante se encontra com 396 mil seguidores e a tendência é a marca diminuir mais ainda, visto que Davi é considerado um dos favoritos para levar o prêmio do BBB 24 .





No X, antigo Twitter, alguns internautas criticaram a atitude da trancista depois de mais uma edição do Sincerão. "Leidy Elin é fraca. Era isso que ela ia entregar? Perdeu a discussão para o Davi com ele falando umas 5 palavras só", opinou ele. "Fiquei com a sensação de que ela tentou provocar para cavar a expulsão dele. Ele foi esperto e colocou os braços para trás", avaliou outro seguidor em resposta.

Leidy Elin é fraca. Era isso que ela ia entregar? Perdeu a discussão pro Davi com ele falando umas 5 palavras só #BBB24 — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) March 5, 2024





No 11º paredão desta edição, estão na berlinda os participantes Alane, Davi e Michel. Na enquete das 12:30, feita pela redação do IG Gente, Michel é o mais votado para deixar o programa, com 71,2% de rejeição. Logo em seguida, Davi aparece com 27,2% de rejeição. Alane fecha o paredão triplo com apenas 1,6% dos votos.

Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Alane, Davi ou Michel? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 4, 2024









