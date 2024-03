Reprodução/Globo - 05.03.2024 Alane, Davi e Michel disputam o 11º paredão no 'BBB 24'

Apesar do Sincerão da noite de segunda-feira (4) não ter mudado o rumo da votação, definitivamente aumentou a distância entre o número de votos entre os dois participantes. Alane, Davi e Michel estão na berlinda.

De acordo com o resultado parcial das 12h30 da enquete feita pelo iG Gente no X (antigo Twitter), Alane continua como a favorita a permanecer na casa, com apenas 1,6%% dos votos. A disputa real segue sendo entre o baiano e o professor de geografia.

Apesar da briga generalizada com Yasmin Brunet e Leidy Ellen, Davi não deve sair do confinamento essa semana. O brother fica em segundo lugar, com 27,2%%. Michel deve deixar o BBB 24 com 71,2%% de rejeição.

Quem deve ser eliminado do "BBB 24"? Alane, Davi ou Michel? Vote abaixo:

