Reprodução/Instagram - 05.03.2024 Esposa de Lucas Buda diz viver 'inferno na terra' após traição





Camila Moura, agora ex-esposa de Lucas Henrique (Buda), compartilhou um novo desabafo sobre o que tem enfrentado após a traição do marido no BBB 24. Nesta terça-feira (5), a professora disse estar vivendo o "inferno na terra" e falou que pretende priorizar a si mesma daqui por diante.



Camila, que terminou o casamento com Lucas após ele dar em cima de Pitel, compartilhou registros de um ensaio de fotos que fez. "Tenho vivido o inferno na terra, pessoas que eu confiava me viraram as costas, outras me chamam de biscoiteira, aproveitadora e coisas que nunca imaginei que fosse ouvir. E no meio desse inferno eu tinha que decidir entre eu mesma ou o outro", disse a professora, que ganhou mais de 1 milhão de seguidores após terminar com Buda.





"Hoje, falo que escolhi a mim, não vou mais ser silenciada, não vou aceitar mais qualquer tipo de intimidação de quem não está sofrendo na minha carne tudo que estou! A minha história sou eu quem faço e decidi, como sempre na minha vida, ser resistência", completou a professora.

O capoeirista é casado há oito anos, mas não há mais nenhuma foto do carioca com a esposa no perfil dele. Além disso, Camila chegou a fechar o perfil dela no Instagram após o ocorrido, mas abriu a conta novamente, dessa vez sem as fotos com o marido e com torcida declarada para Davi.

Relembre o caso

Na festa, Buda e Pitel estavam conversando sozinhos sentados em um sofá. O brother aproveitou a situação para flertar com a sister e cantou um trecho da música Baiana, de Emicida, para ela.

"Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia", disse Lucas, apesar de a assistente social ser alagoana. Então, Pitel pediu para ele encerrar a conversa.

"Vai acabar aqui essa conversa", respondeu o professor. "Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido", endossou a sister.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: