Estêvão, sexto filho do ator Juliano Cazarré e da stylist Letícia Cazarré, ganhou uma homenagem da mãe na manhã desta segunda-feira (4), quando a matriarca usou as redes sociais para abrir um álbum com as primeiras fotos do herdeiro.



“Meu mundo inteiro em 2,885 kg”, escreveu Letícia como legenda da publicação que fez no Instagram. Nos registros, o bebê aparece ao lado do pai, Juliano Cazarré, e também dos outros irmãos dele.



Estêvão nasceu no último sábado (2) por uma cesariana. O herdeiro dos Cazarré chegou ao mundo em uma maternidade situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde esteve hoje com o pai após a mãe retornar para à casa do casal.



Além do recém-nascido Estêvão, Letícia e Juliano são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 4, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 ano. O último trabalho de Juliano Cazarré na Globo foi como o vilão Pascoal em “Fuzuê” .

