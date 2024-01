Reprodução Instagram - 18.1.2024 Maria Guilhermina fica em pé com supervisão de fisioterapeuta

Letícia Cazarré usou os stories do Instagram na última quarta-feira (17) para compartilhar uma nova conquista da filha dela e do ator Juliano Cazarré, a bebê Maria Guilhermina, de 1 ano, que foi diagosticada com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita .







Com auxílio de uma roupa específica, colete e órteses, a caçula da família Cazarré conseguiu se manter de pé. "O que para nós é tido como simples, garantido, nem pensamos nisso… Para ela, é um pequeno milagre e uma graça muito grande”, escreveu a stylist Letícia.





Nos registros divulgados pela esposa de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina aparece ao lado de um fisioterapeuta, equilibrada e em pé. Nesta semana, Letícia comemorou a evolução da filha na socialização dela com os irmãos e com a família, de forma geral.





"Ela está mais estável do que nunca, mais interativa, entendendo tudo e se comunicando muito bem. Já faz birra quando não quer alguma coisa, olha fixamente para a TV para pedir desenho animado, sorri muito quando ouve as músicas preferidas e ama demais estar com os irmãos em volta", explicou Letícia Cazarré.





