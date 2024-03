Reprodução/Instagram - 04.03.2024 Da África do Sul, Léo Santana chora ao perder 1º dia de aula da filha, Liz: 'O tempo tá voando'





Depois de dias intensos de Carnaval, Léo Santana e Lore Improta tiraram alguns dias de descanso e aproveitaram para viajar, junto com a filha, Liz, de dois anos. Porém, no final dos dias de descanso, os papais decidiram fazer uma viagem de casal para a África do Sul, sem a pequena.

Com a viagem, o dois acabaram não conseguindo estar presente no Brasil no primeiro dia de aula da filha, que aconteceu nesta segunda-feira (4). Sentido por não estar com a filha neste momento , Léo Santana compartilhou com seus seguidores que estava emocionado por esse marco na vida de Liz e chorou ao dizer que queria acompanhá-la.





















"Hoje é um dia muito especial e, faz parte, a gente estar, infelizmente, longe neste momento especial, mas teremos o ano inteiro para viver diversos dias especiais. Hoje é o primeiro dia de aula da nossa pequena Liz. Estamos ansiosos para vê-la vestida com a farda da escolinha."

"Essa semana já estamos de volta ao Brasil e vamos poder viver essa delícia de dia junto com ela. Pequena Liz já indo para a escola. O tempo tá voando! Queria estar com ela agora, passou um filme na cabeça. Papai ama ela demais", falou ele com lágrimas nos olhos.

