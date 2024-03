Reprodução Jojo Todynho x Cariúcha - Em 2023, Cariúcha provocou Jojo Todynho ao dizer que a cantora era homofobica e tinha comprado o então namorado Renato Santiago por ter dado a ele um carro de R$ 24200 mil . Desde então, elas protagonizaram diversas brigas.





Cariúcha, terceira eliminada de A Fazenda 15 e uma das apresentadoras do Fofocalizando, respondeu a cantora Jojo Todynho, nesta quinta (29), após a artista debochar da proposta da apresentadora: uma luta entre as duas.

Na última semana, a internet acompanhou a luta entre Thomaz Costa e Luiz Mesquita no Fight Music Show. Quando perguntada se entraria no ringue com Jojo, Cariúcha afirmou que sim, convidando a campeã de A Fazenda para a briga. "Eu toparia, de boa. Vamos Jojo numa briga pra gente resolver isso e acabar com tudo? Ver quem é a a boa? Eu topo, ainda mais com dinheiro, com pix", provocou ela.









Na noite da última quarta (28), um seguidor perguntou para Todynho se ela aceitaria a proposta da rival. "Já viram águia andar com pombo? Já viram a diferença de patamar? Eu não converso com gente que não tem nada. Dei uma oportunidade [a vaga na Fazenda] e jogou fora. Vai ficar na conta de quem essa luta?", indagou a dona do hit "Que Tiro Foi Esse".

"Os patrocinadores vão vir para cima de quem? Desculpa, mas é verdade", opinou a artista. "Você já viu campeão se misturar com cancelado?", finalizou ela.

Cariúcha respondeu a rival na edição do Fofocalizando desta quinta (29). "Tem coisas que o dinheiro não compra e você sabe muito bem disso, por exemplo amor. Nem o seu dinheiro compra os seus machos, que você dá carro, trabalho e fama. Nem a sua mãe você não quer ver", iniciou a apresentadora.

"E outra coisa: que patamar você está? Você só vive de barraco a semana inteira. Não sei como a Globo deixa você aí. Eu não devo nada para você. Quem me deu oportunidade [de entrar na Fazenda] quando eu virei meme no Profissão Repórter. Esse aqui [Léo Dias] que me deu oportunidade entrar no programa Pânico", se defendeu.





A apresentadora do Fofocalizando também relembrou a treta entre Jojo Todynho e a cantora Anitta. "Vamos falar sobre gratidão? A Anitta te deu uma oportunidade. Você só ficou famosa por causa da Anitta, porque você não era nada. E o que você fez com ela? Você ficou de leva e traz, você foi falsa com a Anitta. Conta essa história que você vendia informação da Anitta para jornalistas. Até o Léo Dias recebeu. Vamos botar os pingos nos is. Seja mulher", finalizou Cariúcha.

