Reprodução Jojo Todynho quebra silêncio e revela motiva da briga com Anitta; veja

Como prometido, Jojo Todynho publicou neste domingo (3) um vídeo em que ela revela o motivo do afastamento de Anitta. Segundo a cantora, a intriga aconteceu após uma 'fofoca'.



No canal do YouTube, Jojo revelou que a situação iniciou-se quando Anitta a ligou para contar que estava grávida. Entretanto, a atitude fazia parte de um teste que a artista estava fazendo para saber quem do convívio estava vazando as informações.

"Um dia em tô eu em Copacabana fazendo o cabelo, Anitta me liga e diz assim: 'Estou grávida'. Falei 'caraca', fiquei doida. Mas tive que ficar monossilábica, porque havia pessoas em volta de mim", contou Jojo.

Segundo a campeã de "A Fazenda", após um tempo, o celular começou a apontar diversas mensagens de Anitta a acusando de ter espalhado a notícia falsa.

Depois, Jojo ficou sabendo que a assistente de uma colunista abordou Anitta, a questionando se ela estava suspeitando de uma gravidez.

A apresentadora procurou a assistente para questionar quem teria passado a informação e a profissional negou ter sido Jojo, dizendo que não a conhecia. O áudio deste diálogo foi enviado para Anitta como prova.

"Mandei esse áudio pra ela e falei: 'Tire suas próprias conclusões'. E encerrei o assunto aí", relembrou a influenciadora. "Só que essa história já tinha acontecido havia algum tempo e vazou quando eu estava dentro de um reality, então eu não podia me pronunciar", justificou.

Jojo diz analisar que o caso foi criado para prejudicá-la durante "A Fazenda". "E deu em quê? Não deu em nada, porque eu saí campeã. O que que isso fez? Limpou o meu nome", opinou.

No vídeo, a influenciadora também revela que não tem mais relação com Anitta, mas reconhece que a 'poderosa' foi importante para ela.

"Ela me ajudou, sim, como várias outras pessoas me ajudaram, sou muito grata. Acho ela uma puta artista, carreira foda, vivo botando as músicas dela nos Stories... Não teve ingratidão, não teve nada", afirmou.

Jojo Todynho também disse que acha que Anitta acredita na inocência dela. "Tanto ela sabe que eu jamais faria isso, que eu já ouvi e vi muita coisa dentro da casa dela que eu nunca falei e nunca vou falar, que vai comigo pro túmulo. O que acontece dentro da casa do outro não tem que vazar pra ninguém. Nunca fui flor que se cheire, não. Santa? Jamais. Mas mau-caráter? Desculpa, isso não faz parte da minha vida", completou.