Reprodução/Instagram - 04.03.2024 Mães se pronunciaram acerca da desavença que ocorreu no último domingo (3)





Elisângela Brito, mãe de Davi do BBB 24, se pronunciou nas redes sociais após Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, criticar o baiano por chamar a influenciadora de inútil no último domingo (3) .



Na madrugada desta segunda (4), Luiza Brunet acusou o participante de injúria moral após o adjetivo que usou para classificar o jogo de Yasmin no programa. A mãe de Davi, então, repostou os stories da modelo no perfil e rebateu os argumentos.

"Falar que Davi é escroto pode, né?", indagou Elisângela ao relembrar de uma sitação em que a participante insultou o motorista de aplicativo.

"Parece que na edição do código penal brasileiro que a Luiza 'pesquisou', a tipificação do crime de injúria depende de quem profere os xingamentos", finalizou a mãe do baiano.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: