Reprodução/Instagram - 29.02.2024 A artista anunciou a novidade nesta quinta (29)





A cantora Preta Gil, que se curou recentemente de um câncer, revelou, nesta quinta (29), que será a nova apresentadora do programa "TVZ Ao Vivo", que já foi comandado pela drag queen Gloria Groove, o cantor baiano Léo Santana e a funkeira Pocah.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Multishow, a filha de Gilberto Gil contou a surpresa. "Amores, agora que o ano finalmente começou, eu estou aqui para convidar vocês para assistir a primeira temporada do TVZ 2024, que será apresentada por mim", disse a artista.





O "TVZ Ao Vivo" acontece de segunda à quinta, às 18:00, no canal Multishow. A premissa consiste em um apresentador, geralmente um artista musical, que passa os clipes e as canções durante o programa, além de interagir com o público nas redes sociais e a presença de cantores convidados em alguns episódios.

A temporada de Preta Gil já possui data de lançamento: 11 de março de 2024.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: