Reprodução/Instagram - 01.03.2024 Jatinho de Xand Avião sofre pane nos dois motores durante voo de Brasília para Fortaleza





Os cantores Xand Avião e Zé Vaqueiro passaram por momentos de tensão durante um voo de Brasília para Fortaleza, na manhã desta sexta (1º). Zé usou as redes sociais para conversar com os seguidores e relatar o ocorrido.

"Boa tarde, pessoal! Hoje voltando no jatinho Brasília -- Fortaleza, a gente estava voltando para casa, tivemos esse pequeno susto, foram momentos bem tensos, mas graças a Deus deu tudo certo, está todo mundo bem. Vim aqui só para tranquilizar vocês, estou recebendo mensagens aqui. Obrigado pela preocupação de cada um de vocês. deus abençoe e proteja todo mundo. Está todo mundo bem, graças a Deus", revelou.





















Segundo o Diário do Nordeste, nesta manhã, depois de irem a um aniversário no Ceará, os artistas pegaram um voo e foram surpreendidos por uma pane nos dois motores do avião de Xand. Os forrozeiros estavam acompanhados de Isabele Temoteo, esposa de Xand, além dos empresários da produtora Vybbe e dos pilotos.

De acordo com a publicação, o piloto chegou a declarar emergência ao Centro Recife, área de controle para voos em rota, durante o voo. Na plataforma de monitoramento de voos Flight Radar, o código 7700 foi sinalizado — número usado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para indicar que um voo está ameaçado por um perigo iminente e que necessita de ajuda imediata.

Após o ocorrido, Xand Avião publicou uma foto da imagem de Nossa Senhora Fátima em casa, seguido da mensagem: "Em casa, graças à minha mãezinha."



+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: