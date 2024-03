Reprodução/Instagram - 01.03.2024 O relato do empresário impressionou os fãs por conta da foto escolhida para a publicação





Thiago Nigro, empresário e influenciador digital, publicou um relato nas redes sociais nesta sexta (1). O marido da blogueira Maíra Cardi revelou que perdeu a aliança de casamento dos dois em um rio.



"Perdi minha aliança num rio, e descobri que perdi na verdade um anel. Porém, descobri que se não houver comprometimento com o que eu mesmo decidi, eu posso perder a aliança", iniciou ele. "Além disso, descobri que precisamos cuidar melhor das alianças, e que o passado está no passado. Deus tem planos para nosso futuro, e pra isso, o passado precisa ficar lá", desabafou.





No entanto, o relato incomodou uma parte dos seguidores de Thiago Nigro devido às fotos que ele postou para fazer o texto. No carrossel de fotos publicado por ele, há uma foto do empresário abraçando Maíra Cardi por trás e com as mãos na barriga da influenciadora.

"A foto com a mão na barriga foi só pra chamar atenção e fazer a gente ler o texto até o final. Deu certo, fui enganada! Não tem ninguém grávida", criticou uma internauta. "Eu lendo o texto todo pra encontrar onde ele ia avisar que ela está grávida", brincou um segundo. "Essa foto foi estratégica ou tem neném a bordo?", indagou um terceiro.

Maíra Cardi e Thiago Nigro estão juntos desde março de 2023. O influenciador a pediu em casamento em menos de dois meses do início da relação. O casal oficializou o status da relação em agosto do mesmo ano com uma festa para amigos e se casaram no civil em dezembro de 2023.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: