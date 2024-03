Reprodução/Instagram - 01.03.2024 As Five está disponível no Globoplay





A terceira e última temporada de 'As Five', spin-off de Malhação: Viva a Diferença chegou ao fim nesta sexta (1). Série original do Globoplay, o serviço de streaming liberou os episódios do último ano.

A trama acompanha as cinco protagonistas Benê, Ellen, Keyla, Lica e Tina nos primeiros estágios da vida adulta. Com problemas característicos dessa fase da vida, a produção eleva a abordagem que teve com o quinteto na televisão aberta.







Na época, a 25ª edição de Malhação foi aclamada por abordar assuntos considerados tabus, como preconceito racial, gravidez na adolescência e personagens da comunidade LGBTQIAPN+ e do espectro autista.

Aclamada internacionalmente após a vitória de Melhor Série no Emmy Kids, a história de Cao Hamburguer, o diretor da produção, foi adquirada pelo Globoplay, que encomendou três temporadas da série juvenil.

Ana Hikari, Daphne Bozaski, Gabriela Medvedovski, Heslaine Vieira e Manoela Aliperti vivem o quinteto principal em ambas as produções.

