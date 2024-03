Reprodução Instagram - 1.3.2024 Fabio Porchat e a namorada, Priscila Castello, se beijam

O humorista, ator e apresentador Fabio Porchat se tornou assunto entre os internautas na manhã desta quinta-feira (1º), quando publicou um álbum de fotos no qual aparecia beijando a namorada, Priscila Castello, em várias ocasiões.







"Pra começar o mês espalhando muito amor", escreveu Porchat como legenda da publicação que fez no Instagram. Nos comentários, internautas repercutiram as fotos, fazendo piadas com o ator e também elogiando a declaração romântica que ele fez à companheira.





"Mais um pouco e engolia nós todos. Beijar é bom, não é?", brincou uma fã. "Eu tô morrendo com essas fotos, parece um passarinho alimentando seus filhotes", comparou outra. "E eu pensando que você estava fazendo um tutorial de como desentupir pias", debochou uma terceira. "Linda declaração", afirmou ainda uma quarta.





Além dos fãs, a publicação de Porchat chamou atenção da cantora Sandy. A filha de Xororó também fez piada com as fotos e escreveu: "Oxe, tem criança na sala". Sandy e Fabio Porchat foram par romântico em "Evidências do Amor" , longa-metragem nacional que estreia no dia 12 de abril deste ano.

