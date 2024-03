Reprodução Instagram - 1.3.2024 Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown

Conhecida por interpretar a protagonista Eleven em "Stranger Things", seriado da Netflix, a atriz Millie Bobby Brown revelou ter sido pedida em casamento no fundo do mar por Jake Bongiovi, filho do renomado cantor Jon Bon Jovi. Contudo, a situação romântica quase virou uma tragédia.





Isso porque, segundo Millie, a aliança dada pelo namorado acabou caindo das mãos dela e, ao invés de Jake deixar o anel cair e comprar outro, ele decidiu nadar atrás da joia, indo cada vez mais fundo. A artista relembrou a situação em entrevista ao programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".





"O Jake se jogou para o fundo, fundo mesmo. Você não pode fazer isso. Suas orelhas, seu cérebro, eles podem literalmente explodir. Ele se jogou, foi um movimento de cinema, e salvou o anel", explicou a atriz.





Millie Bobby Brown também recordou do dia em que foi pedida em casamento pelo filho de Bon Jovi. "Eu e o Jake temos uma afinidade com mergulho. Nós amamos mergulhar e tiramos as nossas licenças de mergulhadores juntos. Um dia, nós estávamos de férias e ele me chamou para mergulhar", recapitulou.





"Estávamos indo ao mesmo local que sempre íamos, mas sugeri, ‘Não, lá é entediante, vamos a algum lugar novo’. E ele, ‘Não, precisamos ir no lugar de sempre’. Então mergulhamos. Quando já estávamos no fundo, ele me deu uma concha. Eu abri e dentro dela tinha um anel", completou.

