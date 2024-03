Reprodução/Instagram - 01.03.2024 Maíra Cardi e Thiago Nigro desmentem rumores de gravidez após postagem





O casal Maíra Cardi e Thiago Nigro se pronunciou após os fãs especularem uma suposta gravidez da ex de Arthur Aguiar. Os rumores começaram depois da postagem que o empresário realizou nesta sexta (1) . Em uma da fotos que publicou, ele aparece abraçando a ex- BBB e segurando a barriga dela.



Após a postagem, o criador de conteúdo foi aos stories desmentir os boatos com a esposa. "Você está se sentindo pressionada né, amor? Cada foto que a gente posta tem um bilhão de comentários perguntando se você está grávida. Você está grávida, amor?", iniciou ele. "A gente fica feliz que a galera está torcendo pelo herdeiro, pelos babies, mas a gente está se sentindo pressionado, confesso", respondeu a influenciadora.





"Se a gente estivesse grávido desde que as pessoas acham que você está grávida... Faz um ano que você está grávida!", afirmou Thiago, desmentindo as especulações.

"A gente tem uma agenda de coisas a cumprir. A gente começou a pensar nessa possibilidade de liberação agora", revelou Maíra Cardi. "Quando vocês menos esperarem", finalizou ele.

Maíra Cardi e Thiago Nigro estão juntos desde março de 2023. O influenciador a pediu em casamento em menos de dois meses do início da relação. O casal oficializou o status da relação em agosto do mesmo ano com uma festa para amigos e se casaram no civil em dezembro de 2023.

