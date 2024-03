Reprodução/Instagram - 01.03.2024 Maíra Cardi faz tatuagem no pescoço em homenagem a Thiago Nigro









Depois de tatuar as iniciais do marido nos dedos da mão, Maira Cardi movimentou as redes sociais ao mostrar que tatuou o sobrenome “Nigro” no pescoço. A influenciadora, que estava sumida das redes sociais nos últimos tempos, apareceu em fotos postadas por Thiago Nigro nesta sexta (1) no perfil do Instagram dele.

Nos cliques, os seguidores notaram que ela havia feito a tatuagem. Além disso, também desconfiaram de uma possível gravidez, já que o empresário aparece com a mão na barriga de Maira em várias fotos.



















Junto com os registros, o Primo Rico publicou um texto na rede social sobre "4 grandes mudanças que aconteceram na sua vida na última semana". Uma delas é que Thiago perdeu sua aliança num rio. "Descobri que perdi na verdade um anel. Porém, descobri que se não houver comprometimento com o que eu mesmo decidi, eu posso perder a aliança. Além disso, descobri que precisamos cuidar melhor das alianças, e que o passado está no passado. Deus tem planos para nosso futuro, e pra isso, o passado precisa ficar lá."

Em 2023, Maira Cardi fez uma tatuagem com as iniciais do atual marido, Thiago Nigro, nos dedos. Ela ainda revelou para seus seguidores que foi o também ex-BBB Rafinha, campeão do BBB 8, o autor da tattoo. "Sobre minha tattoo de traço fininho, Rafinha que fez", escreveu ela nos Stories, junto com um coração vermelho. Nos dedos da mão, Maíra tatuou as letras T e N.

A influenciadora está afastada das redes sociais desde que se casou com o empresário, em agosto do ano passado. A decisão vem com o intuito de que ela possa dedicar mais tempo à família e também a uma tentativa de gravidez. Maíra Cardi. "Eu nunca estive tão off, tranquila e em paz na minha vida.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: