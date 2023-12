Reprodução/Instagram - 28.12.2023 Fábio Porchat e Priscila Castello Branco na Coreia do Sul

O apresentador Fábio Porchat e sua namorada, Priscila Castello Branco , estão em uma jornada de exploração pelo mundo. Após uma visita apaixonada ao Butão, o casal decidiu embarcar para a Coreia do Sul . Fábio compartilhou imagens da viagem nesta quinta-feira (28).

Fábio expressou sua admiração pelo país asiático, afirmando que a experiência mexeu com sua cabeça e despertou nele o desejo de retornar. Priscila, por sua vez, confessou que não sabia o quanto precisava visitar a Coreia até que finalmente foi.

"Ainda estou sem palavras pra descrever a Coreia do Sul…País que mexe com nossa cabeça e faz a gente querer voltar", disse o apresentador em parte da legenda com as fotos da Coreia do Sul. “Eu não sabia que precisava tanto ir pra Coreia até ir pra Coreia. Meu lindo!”, escreveu a comediante.

A dupla recebeu uma enxurrada de elogios em suas publicações. Comentários como “Que coisica mais linda esses dois”, “Senhor e senhora porchete, feliz ano novo!” e “Dois lindos, aproveitem a viagem” foram deixados por seus seguidores.

Fábio e Priscila tornaram público seu relacionamento em agosto, e desde então têm compartilhado momentos de carinho nas redes sociais. Durante uma recente viagem ao Everest, Fábio fez uma chamada de vídeo com Priscila, que também é atriz e humorista.

Antes de visitarem a Coreia do Sul, o casal esteve no Butão, um país na Ásia Meridional. Priscila aproveitou a oportunidade para se declarar a Fábio em uma série de fotos no país. As imagens mostram o casal em diversas paisagens e pontos turísticos. Priscila expressou seu amor por Fábio e pelo Butão em uma legenda apaixonada. "Mas é tão lindo, tão especial, tão incrível, tão inesquecível que não dá pra mostrar com fotos! Ah, Butão também!", escreveu na legenda.

