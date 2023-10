Reprodução: Flipar Fábio Porchat compartilhou história e divertiu os telespectadores

Fábio Porchat revelou um procedimento estético inusitado que realizou. Durante comando do programa “Que História é Essa, Porchat?", no GNT, o apresentador e humorista disse que passou por uma sessão de botox anal e o relato divertiu a plateia e os telespectadores.

Ao falar sobre o procedimento nas axilas, Porchat compartilhou que o dermatologista o questionou se ele suava muito na virilha. “Eu não suo muito”, disse. Entretanto, o profissional insistiu para que ele fizesse um procedimento na área íntima. O comunicador aceitou: “São umas agulhinhas que eu coloco na virilha e está tudo certo”, declarou.

O procedimento foi uma sugestão do dermatologista dele para reduzir o suor na virilha em um período de sobrepeso. “Ele foi indo virilha para um lado, para o outro e ele foi descendo. Ele foi para zona morta, para terra do nunca, a cordilheira dos Andes, a costurinha e começou a me doer um pouquinho mais, mas eu queria demonstrar paz e tranquilidade”, relembrou ele, que ao ser questionado pelo médico se poderia continuar, deu o seu "ok".

“O que ele quis dizer era continuar no caminho das índias, ele queria fazer a botocada anal. A primeira pontadinha que eu senti no c* me arrepiou de um jeito que veio no pelinho daqui de cima”, contou ele, enfatizando que saiu traumatizado do consultório após receber mais vinte agulhadas da região anal.

