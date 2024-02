Foto: Reprodução/Instagram Jessie J

A cantora e compositora Jessie J virá ao Brasil neste ano para fazer shows. O anúncio foi feito pela produtora Time For Fun na manhã desta quinta-feira (29). A artista se apresentará em São Paulo e também no Rio de Janeiro.





Ex-integrante do grupo musical "Fifith Harmony", Lauren Jauregui foi escolhida para abrir as apresentações da cantora britânica. O primeiro show acontece no dia 30 de abril em São Paulo. Já o segundo ocorre no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio.





A venda dos ingressos do show que será realizado em São Paulo já está aberta tanto no site da produtora Time For Fun (com adição de taxa) quanto na bilheteria do Teatro Renault (sem taxa).





Em relação ao show do Rio de Janeiro, os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (4). A última vez que Jessie J veio ao Brasil foi para se apresentar no "Rock in Rio 2022", no palco Sunset.