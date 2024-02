Reprodução Instagram - 29.2.2024 Regis Danese

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, usou as redes sociais para expor aos fãs como tem sido o processo de reabilitação dele desde que sofreu um acidente de trânsito em agosto de 2023. Na ocasião, ele fraturou três costelas, tórax e punho, e ficou internado por 19 dias .



“Ainda estou me recuperando do acidente que me deixou muito traumatizado e também estou me recuperando a cada dia fisicamente. Tudo nessa vida passa, o sofrimento também é passageiro”, iniciou, através dos stories do Instagram.



Danese pediu aos fãs que continuassem orando pela recuperação dele. “orem por mim para que Deus me reestabeleça por completo. Sei que Deus me livrou da morte, eu sei, não estou murmurando, só preciso de um tempo maior para me recuperar”, afirmou.



“A pancada foi muito forte, mas irei superar tudo isso em nome de Jesus”, finalizou ele, em referência ao acidente sofrido. À época, Regis estava em um carro com o irmão, Daniel, quando foram atingidos por um caminhão na Rodovia BR153.





